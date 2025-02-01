Под Петербургом люди загорелись в машине Mazda

Под Петербургом загорелись два человека в автомобиле Mazda 6

В Ленинградской области два человека загорелись в автомобиле Mazda. Об этом сообщает петербургская полиция в своем Telegram-канале.

«Сегодня в 14.20 на 107 км. автодороги «СПБ-Псков» неустановленный водитель, управляя автомобилем Mazda 6, не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в столб, после чего автомобиль загорелся, — говорится в публикации.

В результате аварии водитель и пассажир не выжили. Еще один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести.

До этого в массовом ДТП на Московском шоссе у Санкт-Петербурга пострадали шесть человек, в том числе полицейские.

Авария с участием трех автомобилей (один из них был полицейским) произошла утром у дома номер 16 на Московском шоссе. Отмечается, что правоохранители ехали на вызов о хищении. Один из них в результате аварии получил травмы, несовместимые с жизнью. Остальных пострадавших госпитализировали. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее пьяный москвич отпинал ногами 26 автомобилей и попал на видео.