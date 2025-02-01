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В жестком ДТП на Московском шоссе пострадали шесть человек

В ДТП на Московском шоссе пострадали шесть человек, в том числе полицейские
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Telegram-канал «Мегаполис»

В массовом ДТП на Московском шоссе у Санкт-Петербурга пострадали шесть человек, в том числе полицейские. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

«Сегодня в 08:41 мск у дома 16 по Московскому шоссе произошло ДТП с участием трех автомобилей, один из которых полицейский, ехавший на заявку по сообщению о хищении. В результате ДТП есть пострадавшие», — заявили в ведомстве.

Один из полицейских получил травмы, несовместимые с жизнью. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

До этого сообщалось, что на Московском шоссе машина полиции попала в массовую аварию.

«Сегодня в 8.41 у дома 16 по Московскому шоссе произошло ДТП с участием трех автомобилей, один из которых полицейский, ехавший на заявку по сообщению о хищении. В результате ДТП есть пострадавшие», — передавал Telegram-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

Ранее в Таиланде россияне разлетелись по трассе от удара мотоцикла в ДТП.

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