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Названы автомобили, за которые получают скидку от государства

Автоэксперт Зиновьев: по льготному автокредитованию реально купить не каждую Lada
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«Москвич»

В России по программе льготного автокредитования доступно небольшое количество автомобилей. Об этом рассказал автоэксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.

«Основная цель программ – поддержка спроса на машины российского производства. Поэтому купить со скидкой можно только некоторые модели. Главное требование к ним – высокий уровень локализации. Для автомобилей с ДВС действует ограничение максимальной розничной цены – не более 2 млн рублей. Для электромобилей ценового предела нет», — пояснил он.

По словам автоэксперта, в денежный лимит укладываются все модели Lada (за исключением Lada Aura), УАЗа и многое «Газели». Если говорить об электромобилях, то к приобретению доступны «Москвич 3е», «Амберавто А5», Largus и Evolute.

До этого Зиновьев рассказал об особенностях китайского кроссовера Jaecoo J8.

«J8 презентовали вместе с двухлитровым бензиновым турбодвигателем SQRF4J20C (249 л.с.) и преселективным роботом Getrag 7DCT400 с двумя сцеплениями в масляной ванне. Никаких недостатков в работе дуэта не выявлено – все очень слаженно», — сказал он.

Ранее россиянин купил новый Changan и «охренел» от ржавчины на авто.

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