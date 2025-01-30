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Россиянам рассказали об особенностях кроссовера Jaecoo J8

Автоэксперт Зиновьев перечислил пять особенностей кроссовера Jaecoo J8
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Jaecoo

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал об особенностях китайского кроссовера Jaecoo J8.

«J8 презентовали вместе с двухлитровым бензиновым турбодвигателем SQRF4J20C (249 л.с.) и преселективным роботом Getrag 7DCT400 с двумя сцеплениями в масляной ванне. Никаких недостатков в работе дуэта не выявлено – все очень слаженно», — сказал Зиновьев.

По словам эксперта, внешность Jaecoo J8 гармоничная со всех сторон, без излишеств. Дверные ручки у машины выдвижные, что может показаться не лучшим решением для зимы, но пока проблем с ними не было.

Салон Jaecoo J8 выглядит консервативно. Но вот кнопку аварийки придется поискать – она находится на потолке, в блоке салонного света.

Продажи Jaecoo J8 начались в России в апреле 2024 года.

Автомобиль представляет собой перелицованную версию кроссовера Chery Tiggo 9, от которого отличается шильдиками и дизайном решетки радиатора.

Кроссовер Jaecoo J8 адаптирован для эксплуатации в России. Уже в базовой комплектации входят обогревы руля, зеркал, лобового стекла, форсунок омывателя и всех сидений. Также предусмотрены панорамная крыша, мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, двухзонный климат-контроль, проекционный дисплей, система мониторинга слепых зон, функция помощи при смене полосы, система автономного экстренного торможения, ассистент движения в пробках.

Ранее сообщалось, что в России запустили производство китайских автомобилей Voyah.

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