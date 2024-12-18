Россиянка сбила большого амурского тигра, который ел собак

В Приморье женщина за рулем автомобиля сбила крупного амурского тигра. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Хищница выскочила под колеса авто женщины-водителя с 16-летним стажем в Находке — та не успела затормозить. Получила травмы, сейчас находится в больнице. Полиция начала проверку», — говорится в публикации.

Животное не выжило. По данным канала, зверя уже трижды выгоняли из города охотоведы из-за того, что он питался собаками.

До этого под Омском собака со своими щенками бегала по обледенелой трассе, пока их не забрали люди.

По словам очевидцев, несколько щенков лежали на дороге, их задавили машины. Выживших животных люди забрали и увезли в частный приют, где собак накормили и отогрели. Уточняется, что после того, как животные пройдут медицинское обследование, им будут искать хозяев.

Ранее на видео попала канадка, которая использует быка вместо транспорта.