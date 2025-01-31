В ГИБДД объявили о массовых проверках водителей по стране

Госавтоинспекция объявила о массовых рейдах по выявлению пьяных водителей по всей стране. Об этом рассказали в региональных управлениях ведомства, передают «Известия».

В ГИБДД отметили, что с 31 января в первые выходные февраля правоохранители проведут массовые проверки водителей, особое внимание при этом они уделят поимке нетрезвых автомобилистов. Рейды пройдут в Кировской, Ульяновской, Тверской, Пензенской, Тамбовской, Липецкой областях, Республике Коми и других регионах страны.

«Увидев, что человек в нетрезвом виде сел за руль, ведет себя неадекватно, создает опасные ситуации на дороге, не оставайтесь равнодушными — сообщите об этом в полицию», — заявил заместитель начальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Антон Белан.

До этого в Петербурге в отделы полиции после рейдов по стройкам доставили более 100 иностранцев-нарушителей.

Стражи порядка провели профилактический рейд, чтобы выявить нарушителей миграционного законодательства. Сотрудники правоохранительных органов проверили места компактного нахождения иностранцев и автомагистрали на территории Московского и Колпинского районов. Силовики побывали на двух крупных стройках на Пулковском шоссе, а также на овощебазах на Софийской улице в Петро-Славянке.

Ранее питерского студента наградили за попытку спасти мать и дочь из Обводного канала.