Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ГИБДД объявили о массовых проверках водителей по стране

Госавтоинспекция объявила массовый рейд по пьяным россиянам по стране
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Госавтоинспекция объявила о массовых рейдах по выявлению пьяных водителей по всей стране. Об этом рассказали в региональных управлениях ведомства, передают «Известия».

В ГИБДД отметили, что с 31 января в первые выходные февраля правоохранители проведут массовые проверки водителей, особое внимание при этом они уделят поимке нетрезвых автомобилистов. Рейды пройдут в Кировской, Ульяновской, Тверской, Пензенской, Тамбовской, Липецкой областях, Республике Коми и других регионах страны.

«Увидев, что человек в нетрезвом виде сел за руль, ведет себя неадекватно, создает опасные ситуации на дороге, не оставайтесь равнодушными — сообщите об этом в полицию», — заявил заместитель начальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Антон Белан.

До этого в Петербурге в отделы полиции после рейдов по стройкам доставили более 100 иностранцев-нарушителей.

Стражи порядка провели профилактический рейд, чтобы выявить нарушителей миграционного законодательства. Сотрудники правоохранительных органов проверили места компактного нахождения иностранцев и автомагистрали на территории Московского и Колпинского районов. Силовики побывали на двух крупных стройках на Пулковском шоссе, а также на овощебазах на Софийской улице в Петро-Славянке.

Ранее питерского студента наградили за попытку спасти мать и дочь из Обводного канала.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами