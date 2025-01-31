В Таиланде россияне разлетелись по трассе от удара мотоцикла в ДТП

В Паттайе пара из России разлетелась по дороге из-за влетевшего в них байкера

Стали известны новые подробности о ДТП в Таиланде, где супружескую пару из России сбил байкер. О них сообщает Telegram-канал Mash.

«По нашей информации, 59-летний Николай и 44-летняя Жанна — граждане РФ из Омска...Женщину и мотоциклиста госпитализировали. У пострадавшей перелом», — говорится в публикации.

Отмечается, что в пару влетел мужчина по имени Артем, который ехал на арендованном байке. По данным Mash, он тоже приехал из России.

Также издание Khaosod отмечает, что из-за сильного удара мотоцикла супруги разлетелись по трассе в разные стороны.

Авария с тремя пострадавшими произошла незадолго до полуночи 29 января на Джомтьен Секонд Роуд в Паттайе. Когда спасатели прибыли на место, они обнаружили сильно поврежденный мотоцикл с регистрационными номерами Бангкока. Мужчине выжить не удалось. Женщина и байкер находятся в реанимации.

Ранее появилось видео аварии потерявшего сознание таксиста в Москве.