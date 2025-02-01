На Московском шоссе полиция разбилась всмятку в массовом ДТП и попала на видео

На Московском шоссе у Петербурга машина полиции разбилась в массовом ДТП

На Московском шоссе машина полиции попала в массовое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

«Сегодня в 8.41 у дома 16 по Московскому шоссе произошло ДТП с участием трех автомобилей, один из которых полицейский, ехавший на заявку по сообщению о хищении. В результате ДТП есть пострадавшие. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего», — говорится в публикации.

На размещенных в Сети кадрах видны перевернутый грузовик, «Газель» и сильно поврежденное авто полиции.

До этого Госавтоинспекция объявила о массовых рейдах по выявлению пьяных водителей по всей стране.

В ГИБДД отметили, что с 31 января в первые выходные февраля правоохранители проведут массовые проверки водителей, особое внимание при этом они уделят поимке нетрезвых автомобилистов. Рейды пройдут в Кировской, Ульяновской, Тверской, Пензенской, Тамбовской, Липецкой областях, Республике Коми и других регионах страны.

Ранее в Таиланде автобус с россиянами упал с высоты 15 метров и попал на видео.