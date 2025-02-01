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Стало известно о состоянии россиян, упавших со склона в Таиланде

В генконсульстве рассказали о состоянии двух россиян после ДТП в Таиланде
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Telegram-канал «SHOT»

В Таиланде в туристическом автобусе, который упал с высоты 15 метров, находились двое россиян. Об этом сообщает генеральное консульство РФ в городе Пхукете.

«Авария действительно произошла. Там было всего девять человек. Из них двое — россияне. Россияне не пострадали. Они были осмотрены в госпитале, травм обнаружено не было. В генконсульство они за дальнейшей помощью не обращались», — сообщили в дипмиссии.

До этого сообщалось, что в Таиланде туристический автобус упал с дороги и застрял на горе.

«Авария произошла на перевале Карон – Патонг на Пхукете. Группа туристов ехала с экскурсии. Водитель автобуса не справился с управлением и слетел с трассы недалеко от отеля. Как нам рассказали очевидцы, спасатели спускали людей с автобуса по горе», — сообщал Life со ссылкой на Shot.

Четверо пострадавших — китайцы.

Ранее на Московском шоссе полиция разбилась всмятку в массовом ДТП и попала на видео.

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