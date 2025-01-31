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Питерского студента наградили за попытку спасти мать и дочь из Обводного канала

Питерского студента наградили за погружение в Обводный канал ради спасения семьи
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Кадр из видео/Телеграм-канал «Mash на Мойке»

В Санкт-Петербурге наградили студента за попытку спасти мать и дочь из автомобиля, который упал в Обводный канал. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Ибрагим Алисолтанов, который бросился спасать из ледяной воды Обводного канала упавших туда петербурженок из «Мерса», получил Благодарность губернатора», — говорится в публикации.

Алисолтанов — студент из Махачкалы. В спасении семьи ему помогал двоюродный брат Юсуп Курбанов. Губернатор Александр Беглов вручил Ибрагиму часы и Благодарность за мужество.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге Mercedes упал в Обводный канал. На нерегулируемом перекрестке набережной и Рыбинской улицы водитель Skoda не уступил дорогу и столкнулся с иномаркой, которой управляла 37-летняя женщина. После этого ее автомобиль развернуло. По неизвестной причине Mercedes резко двинулся в сторону канала, пробил ограждение и упал в воду.

Ранее полиция поймала похитителей школьницы из Тюмени в Саратовской области.

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