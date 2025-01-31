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Появилось видео похищения тюменской школьницы

В Тюмени на видео попало, как школьницу похитили, чтобы выдать замуж

В Тюмени на видео попал момент похищения школьницы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Главная версия — похищение с целью насильно выдать 13-летнюю девочку замуж», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как девочка выходит из ворот, к ней подходит мужчина и уводит школьницу в автомобиль. После чего сам садится в машину, и транспорт уезжает.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту исчезновения ребенка. В настоящее время местонахождение школьницы неизвестно.

Инцидент произошел в селе Княжево. Очевидцы сразу сообщили о произошедшем директору школы, которая вызвала полицию.

По словам подруг девочки, в социальных сетях школьница познакомилась с мужчиной, который стал следить за ней. Девочка очень переживала и просила подруг провожать ее домой. По словам матери, она знала о переписках дочери с мужчиной.

Ранее сообщалось, что похитители девочки из Тюмени могут принадлежать к одной из диаспор.

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