Тренер хоккейного клуба «Авангард» попал в ДТП по пути на игру

Тренер хоккейного клуба «Авангард» Ги Буше попал в аварию в Омске

Главный тренер омского хоккейного клуба «Авангард» Ги Буше попал в ДТП по пути на игру. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Авария произошла на Левобережье Омска. По предварительной информации, водитель Hyundai не пропустил клубный «Mercedes», на котором возят канадского специалиста», — говорится в публикации.

По данным канала, Ги Буше, его переводчица Наталья и водитель не пострадали. Тренер уехал на другой машине.

Сегодня омский «Авангард» играет на своем льду с «Барысом» из Астаны.

До этого в Уфе автомобиль Lada врезался в 11-летнего мальчика на остановке «Госцирк».

Камера, установленная на автобусе, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как из автобуса выходят пассажиры, в том числе школьник. В этот момент в остановку врезается легковой автомобиль, который сносит школьника. Уточняется, что от удара ребенок отлетел на несколько метров.

Ранее в Подмосковье массовое ДТП с фурой, автобусом и «легковушками» попало на видео.