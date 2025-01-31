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На МКАД перекрыли движение из-за массового ДТП

На МКАД произошло массовое ДТП, движение затруднено
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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

На МКАД произошло массовое ДТП, движение затруднено. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

«На внутренней стороне 8-го км МКАД (в районе съезда №9) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в публикации.

В результате аварии движение в районе ДТП стало осуществляться только по двум полосам из пяти. В Дептрансе посоветовали искать пути объезда.

До этого в Уфе автомобиль Lada врезался в 11-летнего мальчика на остановке «Госцирк».

Камера, установленная на автобусе, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как из автобуса выходят пассажиры, в том числе школьник. В этот момент в остановку врезается легковой автомобиль, который сносит школьника. Уточняется, что от удара ребенок отлетел на несколько метров.

Ранее в Подмосковье массовое ДТП с фурой, автобусом и «легковушками» попало на видео.

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