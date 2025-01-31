На складах в РФ скопились сотни тысяч новых автомобилей

РБК: на складах в РФ к началу 2025 года скопились около 700 тыс. новых машин

Российские дистрибьюторы по состоянию на январь 2025 года накопили порядка 700 тыс. новых машин, что почти в два раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в автомобильной отрасли.

В материале отмечается, что в начале 2024 года на складах находились около 400 тыс. транспортных средств.

При этом сейчас более половины — примерно 52% — имеющихся у дистрибьюторов машин являются автомобилями российского производства. Остальные транспортные средства — это импортные модели, рассказал журналистам генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

В свою очередь, директор агентства «Автостат» Сергей Целиков заявил, что в настоящее время на складах находятся 600 тыс. машин. По его словам, это самое большое количество скопившихся автомобилей как минимум с 2020 года. В то время число транспортных средств начало сокращаться из-за пандемии коронавируса и возникших на ее фоне проблем с логистикой.

«Ситуация стабилизировалась в 2023 году, но в 2024 году предложение превысило спрос из-за наплыва на рынок китайских марок. Из текущих остатков 500 тыс. машин <...> приходится на легковые авто: из них более 400 тыс. — автомобили китайского происхождения, 100 тыс. — российские марки», — говорится в публикации со ссылкой на Целикова.

Как сказал директор «Автостата», еще около 100 тыс. транспортных средств представляют собой коммерческие машины. В их числе автобусы, а также средние и тяжелые грузовики.

Также в статье приводятся слова генерального директора ГК «АвтоСпецЦентр» Андрея Терлюкевича, который оценил имеющиеся у дистрибьюторов запасы новых машин в 400–500 тыс. единиц. Эксперт подчеркнул, что при сохранении текущих темпов продаж такого количества транспортных средств хватит не более чем на пять месяцев.

Ранее в РФ зафиксировали рост продаж автомобилей на маркетплейсах.