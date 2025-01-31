Похитители девочки из Тюмени могут принадлежать к одной из диаспор

В Тюмени похитить девочку могли представители одной из диаспор

В Тюменской области похитители 13-летней девочки Александры, которую до сих пор не нашли, могли принадлежать одной из диаспор. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«По словам очевидцев, Сашу похитили на улице — к ней приблизилась серебристая Kia Rio, оттуда вышел молодой человек и силой усадил Александру в машину. Больше девочку никто не видел», — говорится в публикации.

По данным следствия, причиной похищения стало желание насильно выдать замуж девочку за представителя диаспоры. Также Baza сообщает, что по состоянию на утро 31 января Александру еще не нашли.

Инцидент произошел в селе Княжево. Девочка попросила свою подругу подождать ее после занятий, сообщив, что ее караулит некий молодой человек. После того как она вышла с уроков, двое неизвестных схватили школьницу и затолкали в автомобиль.

Также сообщалось, что мать ребенка знала о переписках дочери с молодым человеком.

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