Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Похитители девочки из Тюмени могут принадлежать к одной из диаспор

В Тюмени похитить девочку могли представители одной из диаспор
close
Telegram-канал SHOT

В Тюменской области похитители 13-летней девочки Александры, которую до сих пор не нашли, могли принадлежать одной из диаспор. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«По словам очевидцев, Сашу похитили на улице — к ней приблизилась серебристая Kia Rio, оттуда вышел молодой человек и силой усадил Александру в машину. Больше девочку никто не видел», — говорится в публикации.

По данным следствия, причиной похищения стало желание насильно выдать замуж девочку за представителя диаспоры. Также Baza сообщает, что по состоянию на утро 31 января Александру еще не нашли.

Инцидент произошел в селе Княжево. Девочка попросила свою подругу подождать ее после занятий, сообщив, что ее караулит некий молодой человек. После того как она вышла с уроков, двое неизвестных схватили школьницу и затолкали в автомобиль.

Также сообщалось, что мать ребенка знала о переписках дочери с молодым человеком.

Ранее появилось видео аварии потерявшего сознание таксиста в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами