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Двое мужчин похитили 13-летнюю девочку, когда она вышла с уроков в российском селе

Mash: под Тюменью неизвестные похитили 13-летнюю девочку, вышедшую после уроков
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Depositphotos

Под Тюменью двое неизвестных на машине похитили 13-летнюю девочку, которая вышла на улицу после уроков. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел в селе Княжево. Девочка попросила свою подругу подождать ее после занятий, сообщив, что ее караулит некий молодой человек. После того как она вышла с уроков, двое неизвестных схватили школьницу, затолкали в автомобиль Kia Rio серого цвета и увезли в неизвестном направлении. Предварительно, машина стояла возле образовательного учреждения с раннего утра.

Отмечается, что в автомобиле, куда затолкали ребенка, находились два человека — взрослый мужчина с бородкой и юноша. В правоохранительных органах сообщили, что пропавшую девочку на данный момент ищут, передает Telegram-канал.

До этого в Курской области создали оперштаб для поиска пропавшей школьницы. Девятилетняя девочка пропала 22 января. По словам родителей, ребенок не вернулся от подруги, которая живет в соседнем подъезде.

Ранее в Иркутске несовершеннолетних осудили за похищение человека по указанию наркодилера.

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