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Тюменскую семиклассницу могли похитить цыгане, чтобы насильно выдать замуж

SHOT: девочку под Тюменью могли похитить цыгане, желающие выдать ее замуж
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Telegram-канал SHOT

Семиклассницу под Тюменью могли похитить цыгане, желающие насильно выдать ее замуж. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Подруги похищенной девочки рассказали, что та познакомилась в соцсетях с неким юношей, однако вскоре начала жаловаться, что тот ее преследует. Школьница плакала из-за страха и просила других провожать ее домой. Мать ребенка знала о переписках дочери с молодым человеком.

Предварительно, к исчезновению девочки могут иметь отношение члены цыганской диаспоры региона. Они могли похитить ребенка с целью насильной выдачи замуж.

Инцидент произошел в селе Княжево. Девочка попросила свою подругу подождать ее после занятий, сообщив, что ее караулит некий молодой человек. После того как она вышла с уроков, двое неизвестных схватили школьницу, затолкали в автомобиль Kia Rio серого цвета и увезли в неизвестном направлении.

Ранее в Курской области создали оперштаб для поиска пропавшей школьницы.

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