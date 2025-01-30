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Россиянин попал в ДТП с мотоциклом в Паттайе и не выжил

В Паттайе байкер с русским именем наехал на туриста из России и его жену
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Пара из России попала в ДТП с мотоциклом в Таиланде. Мужчина не выжил, сообщает The Thaiger.

Авария с тремя пострадавшими произошла незадолго до полуночи 29 января на Джомтьен Секонд Роуд в Паттайе. Когда спасатели прибыли на место, они обнаружили сильно поврежденный мотоцикл с регистрационными номерами Бангкока.

44-летняя женщина получила серьезные травмы и была срочно доставлена в больницу в критическом состоянии. Ее мужа, так и не пришедшего в сознание, спасти не удалось.

26-летний байкер, которого, по данным СМИ, зовут Артем Авдеев, также получил серьезные травмы. Как было установлено, он врезался в мужчину и женщину, когда они переходили улицу, держась за руки.

Обстоятельства происшествия уточняются, полицейские пока не смогли допросить мотоциклиста из-за состояния его здоровья. В посольство РФ в Таиланде инцидент пока не комментировали.

Ранее в Кургане женщина протаранила автобусную остановку с людьми.

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