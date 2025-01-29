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«Игривая лисица» развеселила россиян на дороге и попала на видео

На видео попала прыгающая лисица, которая веселит россиян на дороге

В Амурской области сняли на видео лисицу, которая веселит проезжающих мимо водителей. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Игривая лисица сопровождает водителей в Амурской области. Рыжая красавица стала любимицей многих шоферов в Тындинском округе. Она встречает каждого и бежит впереди какое-то время — поднимает настроение на весь день», — говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что лисица прыгает по дороге и сопровождает водителей.

До этого в Приморье тигр внезапно приблизился к трассе и удивил водителей.

«У меня аж мурашки! Мурзик!» — говорят очевидцы, которые сняли животное на камеру.

СМИ отмечают, что хищник «сунулся на трассу в поисках новых друзей», а затем прилег отдохнуть. Тигр решился поселиться в Шкотовском районе — возле водопада Неожиданный.

Ранее москвич набросился на женщину-контролера и попал на видео.

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