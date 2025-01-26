Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тигр гулял рядом с автомобилем и попал на видео в Приморье

В Приморье на видео попало, как тигр гулял по проезжей части

В Приморском крае автомобилисты заметили тигра, который гулял по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Вечерняя неожиданная встреча состоялась у автолюбителя с крупным тигром в Лазовском районе. Упитанное животное долго не церемонилось и ушло по своим делам», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как тигр идет по проезжей части. После того, как автомобиль начинает приближаться, животное сворачивает с дороги и уходит. Очевидцы сначала подумали, что тигр лег, но позже заметили, что он ушел в лес.

Автор видео также отмечает, что тигр красивый.

До этого сообщалось, что в Приморье тигр внезапно приблизился к трассе и удивил водителей. Сначала он подошел к дороге, а затем лег отдохнуть. Очевидцы сняли животное на камеру.

Уточняется, что тигр решился поселиться в Шкотовском районе — возле водопада Неожиданный.

Ранее на видео попало спасение щенков на трассе под Омском.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами