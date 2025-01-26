Тигр гулял рядом с автомобилем и попал на видео в Приморье

В Приморье на видео попало, как тигр гулял по проезжей части

В Приморском крае автомобилисты заметили тигра, который гулял по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Вечерняя неожиданная встреча состоялась у автолюбителя с крупным тигром в Лазовском районе. Упитанное животное долго не церемонилось и ушло по своим делам», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как тигр идет по проезжей части. После того, как автомобиль начинает приближаться, животное сворачивает с дороги и уходит. Очевидцы сначала подумали, что тигр лег, но позже заметили, что он ушел в лес.

Автор видео также отмечает, что тигр красивый.

До этого сообщалось, что в Приморье тигр внезапно приблизился к трассе и удивил водителей. Сначала он подошел к дороге, а затем лег отдохнуть. Очевидцы сняли животное на камеру.

Уточняется, что тигр решился поселиться в Шкотовском районе — возле водопада Неожиданный.

Ранее на видео попало спасение щенков на трассе под Омском.