На видео попало, как водители устроили схватку на оживленной дороге в Челябинске

В Челябинске на видео попало, как водители устроили драку на проезжей части

В Челябинске водители устроили драку на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Устроили драку посреди дороги! В Челябинске водители размахивали кулаками. На пересечении улиц Гагарина и Дзержинского мужчины решили выяснить отношения на оживленной дороге. Причина их конфликта неизвестна», — говорится в сообщении.

Уличные камеры запечатлели инцидент. На кадрах видно, как на перекрестке останавливаются два автомобиля, из которых выходят люди и начинают драться. Затем к конфликтующим подбегают очевидцы, чтобы их разнять. После все уезжают. На кадрах также видно, что во время драки возле конфликтующих ездят машины, автобусы и трамваи.

До этого сообщалось, что в Белгородской области в городе Старый Оскол двое мужчин устроили драку на проезжей части. На кадрах с видеорегистратора видно, как двое белгородцев дерутся на проезжей части дороги и мешают проезду транспорта.

Ранее во Владивостоке грузовик протаранил легковой автомобиль.