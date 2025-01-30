Белгородцы устроили схватку на дороге и попали на видео

В Белгородской области на видео попало, как мужчины дрались на дороге

В Белгородской области в городе Старый Оскол 30 января двое мужчин устроили драку на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Старый Оскол».

«Сегодня днем на улице Ленина двое мужчин решили выяснить, кто сильнее, прямо на проезжей части. Неравнодушные водители остановились и разняли «бойцов». Причина драки остаётся неизвестной», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем инцидента, запечатлел драку. На кадрах видно, как двое мужчин дерутся на проезжей части дороги и мешают проезду транспорта. Водители начинают сигналить нарушителям ПДД. После чего белый легковой автомобиль подъезжает к мужчинам, и из транспорта выходит водитель, который разнимает конфликтующих и ругается на них. Затем нарушители уходят с проезжей части.

До этого сообщалось, что молодой водитель из Подмосковья забил арматурой мужчину на дороге. Злоумышленника приговорили к девяти годам лишения свободы.

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