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На видео попало, как грузовик вышел на таран легковушки во Владивостоке

Во Владивостоке попал на видео таран грузовика и легкового автомобиля

Во Владивостоке грузовик протаранил легковой автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«Лобовое ДТП на Камской во Владивостоке попало на видео. Водитель грузовика отвлекся и в попытке избежать столкновения, натворил еще больших делов», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем аварии, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как грузовик выезжает на встречную полосу движения и врезается в проезжающий легковой автомобиль.

До этого сообщалось, что на Пермском тракте полностью перекрыто движение автомобилей из-за столкновения двух гигантских фур.

На размещенных в сети кадрах видно, что две фуры стоят на трассе и полностью перекрыли проезд.

Уточняется, что перекрытый участок можно объехать через Красноуфимск и Артинский район, свернув с трассы на 184 километре (если ехать со стороны Перми), либо на 286-м (со стороны Екатеринбурга).

Ранее на Кубани три легковушки протаранили грузовик.

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