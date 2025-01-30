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Молодой водитель из Подмосковья забил арматурой мужчину на дороге

В Подмосковье водитель ударил по голове арматурой мужчину на дороге
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Shutterstock/Daniel Tadevosyan

В Жуковском мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы за удар арматурой по голове водителя. Об этом говорится в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области.

«13 июля прошлого года на улице Баженова в городе Жуковский в результате дорожного конфликта между несколькими мужчинами произошла потасовка, в ходе которой потерпевший распылил оппонентам в лицо перцовый баллончик, а осужденный ответил ему ударом большой арматурной палки по голове», — говорится в публикации.

В результате полученных травм мужчина не выжил. 21-летнего водителя признали виновным (ч.1 ст. 105 УК РФ). Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

До этого во Владивостоке мужчины вытолкали грузовик на проезжую часть и устроили автоподставу.

«ДТП-сценаристы на улице Коммунаров орудуют уже давно — сами организуют аварии, сами в них попадают. На этот раз тщательная подготовка мошенников-провокаторов попала на видео», — говорится в сообщении Telegram-канала Amur Mash.

Ранее лже-таксисты стали оформлять кредиты на пьяных россиян.

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