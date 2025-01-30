Great Wall начнет выпуск автокомпонентов в России

В Тульской области компания Great Wall намерена организовать производство автокомпонентов, сообщает interfax.ru со ссылкой на первого заместителя губернатора — председателя правительства региона Михаила Пантелеева.

«Компания «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» (российский автозавод Great Wall) стала вторым по объему производства автозаводом в стране. В прошлом году с конвейера сошло 130 тыс. автомобилей. Сейчас компания активно занимается строительством кластера по производству автокомпонентов», — сказал Пантелеев.

До этого президент России Владимир Путин пообещал поддержать отечественный автопром на фоне снижения спроса на автомобили в стране.

«Снижается спрос из-за ключевой ставки, из-за ставок коммерческих банков. Людям просто сложнее стало брать кредит. Надо поддержать (производителей — прим. ТАСС), мы всегда так делали в трудные времена для автопрома», — сказал Путин.

Он также уточнил, что в связи со снижением спроса, снижает планы по производству автомобилей и «АвтоВАЗ»: с 525 тыс. выпущенных машин в прошлом году, до планируемых 505 тыс. авто в 2025 году.

Ранее сообщалось, что Audi закроет завод в Брюсселе из-за кризиса на авторынке.