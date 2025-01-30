Россиянам назвали среднее время продажи популярных иномарок с пробегом в РФ

«Авто.ру Бизнес»: популярные иномарки с пробегом в РФ продаются за 33 дня

Во втором полугодии прошлого года популярные среди россиян подержанные автомобили продавались у дилеров примерно 33 дня. Об этом рассказали аналитики «Авто.ру Бизнес».

Сообщается, что среди таких автомобилей аналитики выделили Kia Rio III, средняя стоимость которого 883,4 тыс. рублей, а также Hyundai Solaris I за 835 тыс. рублей. Эти машины продавались за 29,5 и 30 дней соответственно.

Уточняется, что быстрее всего из десяти популярных машин продавался китайский Geely Atlas II по средней стоимости 3,7 млн рублей, при этом срок объявлений составлял 13 дней. Также аналитики отметили, что чаще всего россияне покупали подержанные Lada Vesta и Lada Granta.

По словам аналитиков, средняя стоимость машины Lada Vesta с пробегом снизилась на 4% с июля прошлого года и составила 1,1 млн рублей.

До этого сообщалось, что автомобили Haval Jolion нельзя будет приобрести при помощи льготного автокредита.

Ранее назвали самый популярный автомобиль в Европе.