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На видео попало массовое ДТП с тремя легковушками и грузовиком на Кубани

На Кубани на видео попало, как три легковушки протаранили грузовик

В Тимашевском районе Кубани 30 января произошло массовое ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани в своем Telegram-канале.

«Примерно в 12:20 на автодороге КраснодарЕйск водитель легкового автомобиля «Митсубиси Паджеро» не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с легковым автомобилем «Киа Церато», который двигался в попутном направлении», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор грузовика с прицепом, который стал участником ДТП, запечатлел аварию. На кадрах видно, как Mitsubishi Pajero врезается в автомобиль Kia Cerato, который ехал впереди, после этого Kia Cerato от удара продолжает движение и сталкивается с Hyundai Elantra, затем выезжает на встречную полосу и врезается в грузовик FAW с полуприцепом.

Уточняется, что водителя автомобиля Kia Cerato доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Инспекторы ДПС регулировали движение транспорта в ручном режиме в целях исключения заторовой ситуации на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что автобус переехал выпавшую из салона пассажирку в Ростове-на Дону.

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