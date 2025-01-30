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Назван самый популярный автомобиль в Европе

Dacia Sandero стал самым продаваемым автомобилем на европейском рынке
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Dacia

Хетчбэк Dacia Sandero по итогам 2024 года стал лидером европейского авторынка, сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на данные исследовательской компании JATO Dynamics.

«Продажи Dacia Sandero в Европе за прошлый год составили 268,1 тыс. экземпляров – на 14% больше, чем в 2023 году. Второе место занял Renault Clio, чья реализация увеличилась на 7%, составив 216,3 тыс. единиц. На третьей строчке Volkswagen Golf с результатом 215,7 тыс. проданных автомобилей (+17%)», - говорится в сообщении компании.

По данным агентства «Автостат», в 2024 году в России купили 1,57 млн новых легковушек. Как подчеркивают в агентстве, российский авторынок показал наилучший результат за последние пять лет.

Чаще других марок россияне покупали автомобиль Lada (в общей сложности 436,2 тысячи проданных экземпляров). На второй позиции с результатом в 190,6 купленных машин — китайский Haval. Еще три бренда из КНР преодолели отметку в 100 тысяч купленных экземпляров — это Chery (157 тысяч), Geely (149,1 тысячи) и Changan (106,1 тысячи).

Ранее были названы самые популярные подержанные иномарки у россиян.

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