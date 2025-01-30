Эксперт раскрыл реальные причины повышения утильсбора

В России реализовано более 1,8 млн новых автомобилей за 2024 год, что на 39% больше, чем годом ранее. Это подтверждает рост объема рынка импортных автомобилей, спрос на которые особенно рос перед изменением утильсбора, объяснил ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов газете «Известия».

В России за 2024 год продано более 1,8 млн новых автомобилей до трех лет, что на 39% больше, чем годом ранее, что свидетельствует о росте объема рынка импортных авто, который, по данным Минпромторга, в октябре прошлого года достиг 633%. Это во многом связано с планами повышения утильсбора, отметил Баранов.

«Потребители хотели приобрести автомобиль до этого и увеличили спрос на них, в том числе и на импортируемые автомобили», — пояснил он.

Повлиял на показатели и рост предложения на авторынке, так как в прошлом году на нем россиянам представили, в том числе, новые иномарки, которые привлекли интерес и повысили спрос.

Вместе с тем не сбавлялись темпы развития параллельного импорта, так как уже известные россиянам марки машин, которые ушли из страны, остались популярны, отметил эксперт. Реализация параллельного импорта стала одной из ключевых причин повышения утильсбора, так как появились основания для ощутимой доплаты в части легкового транспорта, считают специалисты.

Отмечается также рост господдержки российского автопрома, стимулирующий производство легковых машин. В том числе к таким мерам относится утильсбор, который мотивирует производителей совершенствовать технические характеристики автомобилей, уделяя внимание экологической составляющей.

Напомним, в конце 2024 сообщалось, что россияне начали скупать автомобили перед повышением утильсбора, их интерес к новым машинам вырос более чем на треть.

Ранее россиянам рассказали, как увеличение утильсбора повлияет на продажи электрокаров и гибридов.