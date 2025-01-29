Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как увеличение утильсбора повлияет на продажи электрокаров и гибридов

«Автостат»: повышение утильсбора не повлияет на рынок электромобилей в России
close
BYD

Повышение утильсбора в России практически не повлияет на рынок электромобилей. Об этом директор «Авилон Электро» Сергей Мелюх рассказал агентству «Автостат».

«Рост ставок утильсбора для электрокаров и гибридов не сильно повлияет на этот сегмент в целом, и их доля в общих продажах продолжит расти благодаря развитию новых технологий и появлению новых моделей», — поделился своим мнением с агентством эксперт.

По его словам, несмотря на повышение цен, интерес клиентов к электрическим и гибридным автомобилям останется стабильным, учитывая их преимущества.

До этого стало известно, что в России с 1 января 2025 года ставки утильсбора для легковых, легких коммерческих автомобилей и грузовиков, а также для автобусов, прицепов и полуприцепов проиндексированы на 10-20%.

В последний раз утильсбор повышали 1 октября 2024 года. Тогда ставки увеличились на 70-85%. В 2026 году средний размер ставок на импортируемые легковушки составит 716 тыс. рублей с одного автомобиля, в 2027-м — 798 тыс. рублей.

Утилизационный сбор взимается за каждый автомобиль, самоходную машину или шасси, ввозимые в РФ или произведенные на ее территории. Его ввели в 2012 году, когда Россия вступила во Всемирную торговую организацию.

Ранее были названы самые популярные люксовые автомобили в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами