Россиянам рассказали, как увеличение утильсбора повлияет на продажи электрокаров и гибридов

«Автостат»: повышение утильсбора не повлияет на рынок электромобилей в России

Повышение утильсбора в России практически не повлияет на рынок электромобилей. Об этом директор «Авилон Электро» Сергей Мелюх рассказал агентству «Автостат».

«Рост ставок утильсбора для электрокаров и гибридов не сильно повлияет на этот сегмент в целом, и их доля в общих продажах продолжит расти благодаря развитию новых технологий и появлению новых моделей», — поделился своим мнением с агентством эксперт.

По его словам, несмотря на повышение цен, интерес клиентов к электрическим и гибридным автомобилям останется стабильным, учитывая их преимущества.

До этого стало известно, что в России с 1 января 2025 года ставки утильсбора для легковых, легких коммерческих автомобилей и грузовиков, а также для автобусов, прицепов и полуприцепов проиндексированы на 10-20%.

В последний раз утильсбор повышали 1 октября 2024 года. Тогда ставки увеличились на 70-85%. В 2026 году средний размер ставок на импортируемые легковушки составит 716 тыс. рублей с одного автомобиля, в 2027-м — 798 тыс. рублей.

Утилизационный сбор взимается за каждый автомобиль, самоходную машину или шасси, ввозимые в РФ или произведенные на ее территории. Его ввели в 2012 году, когда Россия вступила во Всемирную торговую организацию.

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