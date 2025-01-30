Автобус переехал выпавшую из салона пассажирку в Ростове-на Дону

В Ростове-на-Дону женщина была госпитализирована с травмами после того, как выпала из салона автобуса и попала под его колесо, сообщает СУСК РФ по Ростовской области. Следователи ведомства проводят проверку.

«В СМИ опубликована информация о том, что в г. Ростове-на-Дону на проспекте Стачки из салона пассажирского автобуса выпала женщина, попав под колесо автобуса. В результате полученных телесных повреждений пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение», - говорится в сообщении ростовского следкома.

Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

До этого в Североморске водитель автобуса протащил застрявшую в дверях женщину по асфальту.

Известно, что в утреннее время 20 января 2025 года пожилая женщина осуществляла посадку в салон пассажирского автобуса. Водитель автобуса, защемив ногу пассажирки дверью транспортного средства, начал движение и протащил ее за собой. Отмечается, что женщина получила тяжелые травмы.

Также в Челябинске водитель автобуса номер 22а пытался высадить пассажиров, но не хотел возвращать им деньги за проезд.

Во время поездки в автобусе сломались все валидаторы для бесконтактной оплаты проезда. Тогда водитель сказал челябинцам, чтобы они покинули транспортное средство и дождались следующего автобуса, но люди были с этим не согласны.

Ранее сообщалось, что пенсионерка в Череповце разбила палкой окно автобуса.