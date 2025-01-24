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В Заполярье водитель автобуса протащил застрявшую в дверях женщину по асфальту

В Североморске водитель автобуса протащил женщину с зажатой ногой по асфальту
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Freepik

В Североморске водитель автобуса протащил застрявшую в дверях женщину по асфальту. Как сообщает СУ СК России по Мурманской области, возбуждено уголовное дело.

«Установлено, что в утреннее время 20 января 2025 года пожилая женщина осуществляла посадку в салон пассажирского автобуса. Водитель автобуса, защемив ногу пассажирки дверью транспортного средства, начал движение и протащил ее за собой», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что женщина получила тяжелые травмы.

До этого в Челябинске водитель автобуса номер 22а пытался высадить пассажиров, но не хотел возвращать им деньги за проезд.

Во время поездки в автобусе сломались все валидаторы для бесконтактной оплаты проезда. Тогда водитель сказал челябинцам, чтобы они покинули транспортное средство и дождались следующего автобуса, но люди были с этим не согласны.

Ранее сообщалось, что пенсионерка в Череповце разбила палкой окно автобуса.

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