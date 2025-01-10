Водитель автобуса пытался высадить челябинцев, но не хотел возвращать их деньги за проезд

В Челябинске на видео попал водитель, который пытался высадить людей из автобуса

В Челябинске водитель автобуса номер 22а пытался высадить пассажиров, но не хотел возвращать им деньги за проезд. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Деньги не верну. Ни копейки. И дальше не поеду», — говорил водитель пассажирам.

Уточняется, что во время поездки в автобусе сломались все валидаторы для бесконтактной оплаты проезда. Тогда водитель сказал челябинцам, чтобы они покинули транспортное средство и дождались следующего автобуса, но люди были с этим не согласны.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как водитель и пассажиры конфликтуют. По словам челябинцев, транспортное средство не сломано, поэтому водитель может продолжить поездку. Однако мужчина был с этим не согласен. Водитель сообщил пассажирам, что из-за поломки валидаторов он не поедет дальше, поэтому им стоит покинуть автобус и дождаться следующий. Также по его словам, возвращать деньги челябинцам он не собирается.

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