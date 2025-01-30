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Пенсионерка обливала машины помоями и попала на видео в Новосибирске

В Новосибирске на видео попала пенсионерка, которая обливает автомобили помоями

В Новосибирске пенсионерка регулярно обливает автомобили помоями. Об этом сообщает издание «Новосибирск.Онлайн».

«В Ленинском районе Новосибирска пожилая женщина облила отходами припаркованную у забора красную «Хонду Фит». Это действие попало на подъездные камеры дома на Геодезической, 5/1», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как женщина идет с пакетом в руках, после чего приближается к красному припаркованному автомобилю и обливает его. Далее на опубликованных фотографиях видно, что данная машина облита помоями.

Сообщается, что женщина не в первый раз обливает чужие машины. По словам местной жительницы, в декабре прошлого года ее автомобиль пожилая женщина облила помоями, то же самое она сделала и с черной машиной Mercedes.

До этого сообщалось, что челябинец угнал памятный автомобиль Lada у пенсионерки, который она хранила в память о муже.

Ранее екатеринбуржец жестоко избил женщину на дороге.

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