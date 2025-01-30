Екатеринбуржец жестоко избил женщину на дороге и попал на видео

На Урале на видео попало, как мужчина жестоко избил женщину на дороге

На Урале в Екатеринбурге мужчина избил женщину после проверки ее телефона. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Екатеринбуржец преследовал возлюбленную на Инженерной. Догнал, повалил в снег и запинал. Агрессора оттащил очевидец», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент. На кадрах видно, как женщина убегает от мужчины по проезжей части, после чего она падает на снег, а злоумышленник начинает ее бить. Екатеринбуржец несколько раз ударяет женщину, после чего пинает ее. Затем перетаскивает пострадавшую по снегу и продолжает бить. После этого мужчина уходит, а пострадавшая кричит. В этот момент к месту происшествия подъезжает черный автомобиль, который несколько секунд стоит и уезжает.

Сообщается, что через 15 минут сотрудники правоохранительных органов увезли екатеринбуржцев в полицию.

Также уточняется, что инцидент произошел на районе Химмаше.

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