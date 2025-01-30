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Тюменец три километра вез сотрудника ФСИН на капоте автомобиля и попал на видео

В Тюмени на видео попало, как мужчина три километра вез работника ФСИН на капоте

В Тюмени мужчина три километра вез сотрудника ФСИН на капоте автомобиля. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«Следователи опубликовали видеозапись с нападением на сотрудника УФСИН в Тюмени. Приятель заключенного пытался перебросить через забор сверток с запрещенным веществом. Силовики попытались пресечь правонарушение. По данным следственного комитета, 11 января 2025 года 41-летний мужчина хотел сбежать», — говорится в сообщении.

Сообщается, что сотрудник уголовно-исполнительной системы заметил подозрительное поведение водителя и предложил мужчине выйти из транспорта, но злоумышленник наехал на представителя власти и провез его три километра.

Очевидцы запечатлели инцидент. На кадрах видно, как черный автомобиль едет по дороге, при этом на капоте лежит человек. Инспекторы ДПС попытались задержать злоумышленника, но он уехал дальше, а пострадавший упал с автомобиля на асфальт проезжей части.

Уточняется, что мужчину госпитализировали, врачи зафиксировали телесные повреждения. Уголовное дело в отношении тюменца направили в суд.

Ранее инспектор ДПС перекинул мужчину через плечо и попал на камеру.

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