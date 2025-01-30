Челябинец угнал памятный автомобиль у пенсионерки и попал на видео

В Челябинске на видео попало, как мужчина угнал памятную машину у пенсионерки

В Челябинске на улице Танкистов у пенсионерки угнали автомобиль Lada, который она хранила в память о муже. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По словам внука пострадавшей, его бабушке 68 лет, автомобиль Lada она хранит в память о своем муже. В прошлом году внук пригнал машину, оставил ее во дворе дома и уехал в командировку, но пока его не было, автомобиль угнали.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина выезжает на машине Lada из двора. Уточняется, что угонщиком оказался 18-летний челябинец.

Сообщается, что машину злоумышленник сдал в пункт металлоприема. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что автомобиль уже распилили.

До этого сообщалось, что в Тюмени мужчина три километра вез сотрудника ФСИН на капоте автомобиля. Мужчину госпитализировали, врачи зафиксировали телесные повреждения. Уголовное дело в отношении тюменца направили в суд.

Ранее инспектор ДПС перекинул мужчину через плечо и попал на камеру.