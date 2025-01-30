В Госдуме предложили оборудовать автомобили такси видеокамерами

Автомобили такси необходимо оборудовать видеокамерами, заявила ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Я считаю, что нам необходимы видеокамеры, которые фиксируют все, что происходит в салоне. Это и безопасность пассажиров, в каких-то случаях это и безопасность водителей такси, это и сохранность вещей, которые вы можете забыть в автомобиле», — сказала Буцкая.

До этого Союз платформ «Цифровой мир» заявил, что в России число опасных инцидентов в такси будет расти из-за того, что часть водителей вынуждена работать в «серой» зоне.

«Около 70% водителей не могут выполнить требования нового закона о такси, который вступил в действие в сентябре 2023 года, подсчитали там. Это вынуждает их уходить работать из агрегаторов в «серую» зону, брать заказы в мессенджерах и соцсетях. Из агрегаторов такси ушло около миллиона самозанятых водителей, работающих на собственных автомобилях», — отметили в Союзе.

Ранее эксперт объяснил, почему пассажиров такси нужно снимать на видео.