Инспектор ДПС перекинул мужчину через плечо и попал на камеру

На камеру сняли инспектора ДПС, который подхватил мужчину на руки и ушел

В Йошкар-Оле водитель снял на камеру инспектора ДПС, который подхватил мужчину на руки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Девочки, если парень не носит вас на руках, то присмотритесь к этому инспектору из Йошкар-Олы. Который заметил травмированного гражданина, прикинул его муки и доставил до остановки», — говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что инспектор несет мужчину в шапке на плече, держа его руками за ноги. Неизвестно, каким образом пострадавший получил травму.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина, избивший водителя скорой, регулярно блокирует выезд и прокалывает колеса служебным автомобилям.

Уточняется, что у водителя скорой врачи диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом грудины.

Ранее на видео попало, как дагестанский блогер посадил за руль манекен и отпустил автомобиль.