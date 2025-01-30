«Рольф» запустил услугу проверки автомобиля с пробегом для частников

Крупнейший автодилер в России «Рольф» внедрил платную услугу по сопровождению покупки автомобиля с пробегом «Автогарант». Об этом сообщает инсайдерский Telegram-канал No Limits.

«Заявляют, что набор опций гибко настраивается. Менеджер, который ведет машину, будет погружаться в проблематику конкретного автомобиля. Автомобиль проверяют по 170 параметрам, отдельно можно заказать проверку на юридическую чистоту продавца», — говорится в публикации.

В «Рольфе» добавили, что услуга сопровождения сейчас стоит 6,9 тыс. рублей, однако впоследствии она подорожает в два раза.

До этого директор «Рольфа» Светлана Виноградова заявила, что в России в 2025 году могут рекордно снизиться продажи новых автомобилей.

«В 2025 году ожидается падение российского авторынка до 1,3 млн автомобилей — на минус 20%», — уточнила эксперт.

Ранее в России автокомпании остались без денег к началу 2025 года.