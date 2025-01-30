В России спрогнозировали рекордное падение продаж автомобилей

В России в 2025 году могут рекордно снизиться продажи новых автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits со ссылкой на заместителя генерального директора компании «Рольф» Светлану Виноградову.
«В 2025 году ожидается падение российского авторынка до 1,3 млн автомобилей — на минус 20%. Согласно прогнозу, в этом году россияне купят 5,7 млн подержанных авто (-4% к 2024 году)», — говорится в сообщении канала.
По данным агентства «Автостат», в 2024 году в России купили 1,57 млн новых легковушек. Как подчеркивают в агентстве, российский авторынок показал наилучший результат за последние пять лет.
Чаще других марок россияне покупали автомобиль Lada (в общей сложности 436,2 тысячи проданных экземпляров). На второй позиции с результатом в 190,6 купленных машин — китайский Haval. Еще три бренда из КНР преодолели отметку в 100 тысяч купленных экземпляров — это Chery (157 тысяч), Geely (149,1 тысячи) и Changan (106,1 тысячи).
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