В России спрогнозировали рекордное падение продаж автомобилей

«Рольф»: в 2025 году продажи новых авто в России упадут на 20%

В России в 2025 году могут рекордно снизиться продажи новых автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits со ссылкой на заместителя генерального директора компании «Рольф» Светлану Виноградову.

«В 2025 году ожидается падение российского авторынка до 1,3 млн автомобилей — на минус 20%. Согласно прогнозу, в этом году россияне купят 5,7 млн подержанных авто (-4% к 2024 году)», — говорится в сообщении канала.

По данным агентства «Автостат», в 2024 году в России купили 1,57 млн новых легковушек. Как подчеркивают в агентстве, российский авторынок показал наилучший результат за последние пять лет.

Чаще других марок россияне покупали автомобиль Lada (в общей сложности 436,2 тысячи проданных экземпляров). На второй позиции с результатом в 190,6 купленных машин — китайский Haval. Еще три бренда из КНР преодолели отметку в 100 тысяч купленных экземпляров — это Chery (157 тысяч), Geely (149,1 тысячи) и Changan (106,1 тысячи).

Ранее были названы самые популярные подержанные иномарки у россиян.