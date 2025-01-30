В России автокомпании остались без денег к началу 2025 года

«Рольф»: многие автокомпании закончили 2024 год с убытками

В России многие дилеры закончили 2024 год с убытками. Об этом пишет Telegram-канал No Limits со ссылкой на директора дилерского холдинга «Рольф» Светлану Виноградову.

«Очень многие компании [дилеры] закончили прошлый год с убытками. Потому что невозможно продавать столько автомобилей в пересчете на один дилерский центр»», — заявила она.

До этого Виноградова заявила, что в России в 2025 году могут рекордно снизиться продажи новых автомобилей.

«В 2025 году ожидается падение российского авторынка до 1,3 млн автомобилей — на минус 20%», — уточнила эксперт.

Также после 30-процентного обвала российского авторынка в автодилерских холдингах начались сокращения персонала, выяснила «Газета.Ru». Количество резюме намного превосходит число свободных ставок в автосалонах.

Ранее стало известно, что авторынок России ждет небывалое затоваривание китайскими машинами.