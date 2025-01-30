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Автобус повис в воздухе и попал на видео во Владивостоке

Во Владивостоке на видео попал автобус, который не смог заехать в горку и повис

Во Владивостоке автобус не смог заехать в горку, повис в воздухе и застрял. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока»

«Водителю очень не повезло, ведь его попытка заехать на склон увенчалась тем, что автобус просто застрял на месте и перегородил дорогу для других», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент. На кадрах видно, как автобус застрял на дороге. Передняя часть транспорта находится на возвышенности, при этом задние колеса повисли в воздухе.

До этого сообщалось, что в центре Санкт-Петербурга женщина ехала на крыше автомобиля.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов возбудили административное дело по статьям о нарушении правил перевозки и о нарушении правил применения ремней безопасности. Полиция ищет водителя автомобиля, а также женщину, которая сидела на крыше машины в момент движения. Нарушителей привлекут к административной ответственности.

Ранее автомобиль «вспыхнул» от взрыва на парковке в Карелии.

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