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На видео попало, как автомобиль «вспыхнул» от взрыва на парковке в Карелии

В Карелии на видео попало, как автомобиль «вспыхнул» на парковке
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Telegram-канал «Daily Карелия»

В Петрозаводске автомобиль загорелся от взрыва. Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Карелия».

«Около ТРЦ «Лотос Плаза» вспыхнул автомобиль. Это случилось на парковке около торгового центра накануне в 20:27», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль заезжает на парковку, после чего загорается от взрыва. Водитель машины, припаркованной рядом, отгоняет транспорт от горящего автомобиля. После этого несколько людей пытаются снегом потушить огонь.

Уточняется, что через восемь минут к месту происшествия прибыли сотрудники МЧС и потушили огонь. Подробности произошедшего выясняются.

До этого сообщалось, что во Владивостоке на улице Острякова мужчины открыли дверь в подъезд при помощи автомобиля.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчины привязали трос к автомобилю, водитель резко отъехал и дверь открылась.

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