Петербурженка прокатались на крыше автомобиля и попала на видео

В Петербурге на видео попало, как женщина ехала на крыше автомобиля

В центре Санкт-Петербурга 29 января женщина ехала на крыше автомобиля. Об этом сообщает петербургская полиция в своем Telegram-канале.

«В ходе мониторинга сети Интернет был выявлен факт нарушения ПДД водителем иномарки «FAW», пассажирка которой при движении на скорости высунулась в открытый автомобильный люк, пренебрегая своей безопасностью», — говорится в сообщении.

Уличные камеры запечатлели инцидент. На кадрах видно, как женщина сидит на крыше черного автомобиля и размахивает руками, при этом машина находится в движении.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов возбудили административное дело по статьям о нарушении правил перевозки и о нарушении правил применения ремней безопасности. Полиция ищет водителя автомобиля, а также женщину, которая сидела на крыше машины в момент движения. Нарушителей привлекут к административной ответственности.

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