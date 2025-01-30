«Рольф» объявил о покупке завода

Крупнейший автодилер России «Рольф» объявил о покупке автокомпонентного завода. Об этом пишет Telegram-канал No Limits со ссылкой на директора компании Светлану Виноградову.

«Виноградова не сообщила в какой именно стране готовится сделка по приобретению завода. В прошлом году делегация «Рольфа» посетила Индию с целью изучения рынка комплектующих», — говорится в публикации.

Есть вероятность, что завод будет иностранный. Виноградова отметила, что сейчас компания находится на стадии подписания договора.

До этого Виноградова заявила, что в России в 2025 году могут рекордно снизиться продажи новых автомобилей.

«В 2025 году ожидается падение российского авторынка до 1,3 млн автомобилей — на минус 20%», — уточнила эксперт.

Ранее в России автокомпании остались без денег к началу 2025 года.