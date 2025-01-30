Россиянам рассказали о росте продаж автомобилей на маркетплейсах

Продажи автомобилей на маркетплейсах с октября по декабрь прошлого года выросли на 726% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом «Известиям» сообщили аналитики AdTech-компании First Data.

«Всего с октября 2023 года, когда автомобили стали доступны на маркетплейсах, по январь 2025 года было приобретено таким способом около 1,9 тыс. машин на сумму 3,9 млрд рублей», — подсчитали аналитики.

По словам экспертов, 760 автомобилей купили в IV квартале. При этом 94% — автомобили китайского производства, оставшиеся 6% — российские бренды. Среди китайских машин самой востребованной стала Chery, модель Tiggo 4 Pro. Из российских автомобилей лидером оказалась Lada Granta.

На Wildberries чаще всего автомобили заказывали жители Московской, Свердловской и Смоленской областей, Москвы и Татарстана. При этом спросом пользовались модели марок Chery, Omoda, Jaecoo и Lada.

На Ozon лидерами стали модели Chery Tiggo 4 Pro и Chery Tiggo 7 Pro Max, а также российские Lada Vesta, Granta и Niva. 50% заказов поступает из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Также автомобили онлайн часто покупают жители Ростова-на-Дону, Краснодара и Краснодарского края. При этом один из первых заказов Chery был из Норильска.

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