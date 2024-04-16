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Названа стоимость кроссовера Jaecoo J8 в России

В России начались продажи кроссоверов Jaecoo J8 за 4,4 млн рублей

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Jaecoo

В России начались продажи больших кроссоверов Jaecoo J8. Об этом стало известно в ходе презентации бренда Jaecoo в соцсетях. Автомобиль представлен в трех комплектациях, цены начинаются от 4,4 млн рублей.

Jaecoo J8 представляет собой перелицованную версию кроссовера Chery Tiggo 9, от которого отличается шильдиками и дизайном решетки радиатора. На российском рынке автомобиль будет предлагаться с 2,0-литровым турбомотором мощностью 249 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач DCT7. Привод — полный.

Автомобиль адаптирован для эксплуатации в России. Уже в базовую комплектацию входят обогревы руля, зеркал, лобового стекла, форсунок омывателя и всех сидений. Также предусмотрены панорамная крыша, мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, двухзонный климат-контроль, проекционный дисплей, система мониторинга слепых зон, функция помощи при смене полосы, система автономного экстренного торможения, ассистент движения в пробках.

В «средней» комплектации список оснащения дополнен тонировкой, функцией массажа в передних креслах, встроенным видеорегистратором, системой ароматизации воздуха, дополнительными подушками безопасности и системой контроля усталости водителя.

В максимальную версию Jaecoo J8 входит система полного привода.

Ранее выяснилось, когда Chery представит свой новый флагманский кроссовер.

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