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Назван мировой лидер по продажам автомобилей

Toyota в пятый раз стала лидером по продажам авто в мире
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Toyota

Японская компания Toyota Motor пятый год подряд заняла первое место в мире по объемам продаж автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные бренда.

«Несмотря на то, что в 2024 году объемы продаж Toyota Motor снизились на 3,7%, по всему миру Toyota реализовала 10,8 млн автомобилей. Это позволило ей выйти на первое место в мире пятый год подряд», — говорится в сообщении агентства.

До этого Центральное телевидение Китая провело «Автомобильный фестиваль», на котором были выбраны лучшие автомобили 2024 года на местном рынке.

Так, титул «Автомобиль года 2024» получил кроссовер Exlantix ET. Лучшим внедорожником 2024 года признан Toyota Land Cruiser Prado. Звание «Минивэн года» досталось Roewe iMax 8 DMH. Кроссовером 2024 года стали две модели – Hyundai Santa Fe и Wey 07. В номинации «Седан года» победу одержали Toyota Camry и Volkswagen Passat Pro.

Ранее сообщалось, что россияне в 2024 году потратили рекордные 7 трлн рублей на подержанные авто.

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