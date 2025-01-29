Названы лучшие автомобили в Китае

Центральное телевидение Китая провело «Автомобильный фестиваль», на котором были выбраны лучшие автомобили 2024 года на местном рынке. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Так, титул «Автомобиль года 2024» получил кроссовер Exlantix ET. Лучшим внедорожником 2024 года признан Toyota Land Cruiser Prado. Звание «Минивэн года» досталось Roewe iMax 8 DMH. Кроссовером 2024 года стали две модели – Hyundai Santa Fe и Wey 07. В номинации «Седан года» победа досталась Toyota Camry и Volkswagen Passat Pro.

Самым надежным автомобилем в КНР стал Voyah Courage, а самым безопасным — Hongqi EHS7. В номинации «самый комфортный автомобиль» победили Nissan Pathfinder и Deepal G318. Автомобили M-Hero 917 Dragon Armour и Chery iCar V23 отметили за лучший дизайн. Самый лучший автопилот оказался у Li Auto L6, самые продвинутые сервисы — у Xiaomi SU7. Автомобилем года с лучшим двигателем стал Chery Fulwin T9. А за лучшую управляемость были отмчены Honda Integra и Audi A3.

Тематическими автомобилями года стали модели Aito M9 и Volkswagen Magotan, а в номинации «авто с нулевым выбросом CO2» победил Geely Galaxy EX5.

До этого жюри конкурса Women's World Car of the Year («Женский Всемирный Автомобиль Года») объявило победителей 2025 года в шести номинациях.

Так, лучшим городским автомобилем стал новый MINI Cooper. Машина объединяет в себе управляемость, ретростиль и современные технологии. Среди компактных кроссоверов участники конкурса отметили Kia EV3. Автомобиль сочетает в себе качество, опции и цены. Примерно с той же мотивацией Audi A6 e-tron назвали лучшим большим автомобилем.

Отдельно выделен Hyundai Santa Fe, который стал лучшим большим кроссовером 2025 года. Среди внедорожников и пикапов победил Toyota Land Cruiser Prado, премиальным спортивным автомобилем года стал Porsche Panamera.

Ранее сообщалось, что в Китае XPeng стал лучшим автомобилем года, обойдя популярный в РФ LiXiang.